Reanudarán vacunación tras comienzo de clases

Tan luego y regresen a clases en las escuelas pre primarias, primarias y secundarias de Reynosa y lo permitan las temperaturas que se anuncian serán bajas la semana entrante, se reanudará la vacunación contra enfermedades diversas.

Acciones de la autoridad en vacunación escolar

Se vacunará para prevenir el sarampión, influenza estacional, entre otros padecimientos más, dijo Iliana Villarreal Cantú, directora en Salud Bienestar Distrito (V con sede en Reynosa).

Ya se tiene el personal de enfermería y médico necesario para recorrer las instituciones educativas que quedan pendientes por acudir para ofrecer la vacunación al estudiantado en escuelas de nivel básico. De llegar a bajar las temperaturas como se está previendo, habremos de esperar a que las condiciones climatológicas permitan la realización de la actividad en esos lugares.

Detalles sobre la vacunación contra enfermedades en Reynosa

La idea es de vacunar al mayor número de alumnos contra males diversos además de completar los esquemas de vacunación entre aquellos a los que les falte alguna vacuna, señaló Villarreal Cantú. Ya en su momento, se dará a conocer la programación y recorrido de los centros educativos que habrán de atenderse en los próximos días.

Mientras tanto, en los diferentes Centros de Salud de la ciudad, ya se están aplicando las vacunas que solicita la ciudadanía, puntualizó.