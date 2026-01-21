Realizarán lotería solidaria de apoyo a niños con cáncer

Una lotería mexicana para recaudar fondos y destinarlos a continuar apoyando a niños que padecen algún tipo de cáncer, está programada para el 25 de enero a las 15:00 Horas (tres de la tarde).

"Estamos haciendo una cordial invitación a la ciudadanía de ambos municipios para que nos acompañen, se diviertan y cooperen con esta noble causa. La actividad será en Ribera Eventos, situado a corta distancia del puente internacional Reynosa-Hidalgo", dijo Julia García Gómez, quien preside Voluntad contra el Cáncer, A.C.

Entre más personas acudan, mayor será la recaudación de recursos que se destinarán a continuar apoyando a niños y niñas con cáncer, de condición económica baja.

Confió en que tendrán una buena asistencia de tal manera que reiteramos el llamado a sumarse a esta noble causa, pues se trata de ayudar aún más a esos pequeños que carecen de recursos para la compra de medicamentos, cuando no los hay en instituciones médicas.

"A nuestros niños, esa situación no les afecta porque nosotros los respaldamos con la medicina que necesitan de su tratamiento médico que requieren", sostuvo García Gómez. quien es directora de Voluntad contra el Cáncer, A. C.

Recordó a la población, que la cita es en Ribera Eventos, el domingo 25 de enero en la hora ya señalada.

Aunado a este evento, tendremos otro más el 15 de febrero en que se conmemora el Día Mundial para la Concientización y Lucha contra el Cáncer Infantil. Se trata de una plática que impartiremos a médicos pediatras, en el tema de la concientización y será en el Hotel Holiday Inn de la zona Dorada en Reynosa en el salón Veranda.



