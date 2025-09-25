Realizan marcha choferes de Didi; exigen tarifas justas y seguridad social

Protesta pacífica fue la que realizaron éste miércoles por alrededor de 700 choferes de vehículos que brindan el servicio de traslado de pasajeros a través de la plataforma digital denominada DIDI , a la cual exigen los incorpore al IMSS y demandan también tarifas justas .

Anunciaron los manifestantes que este jueves continuarán con las protestas.

"Nos rebajan determinada cantidad de dinero para inscribirnos en el Seguro Social y resulta que a muchos no nos han registrado y nosotros nos preguntamos, entonces en dónde está ese dinero", dijo Rosbel de Jesús Garcilazo Reyes, quien dijo ser tan sólo uno de los cerca de 700 choferes y dueños de vehículos que participaron en el movimiento.

Los manifestantes recorrieron las principales calles de Reynosa para demandar también de DIDI tarifas justas así como que instalen una oficina porque se sabe que tienen una en Monterrey, pero aquí no y por tanto nadie personalmente atiende las quejas ni de usuarios ni tampoco de los propios choferes.

TARIFAS JUSTAS

Porque la gasolina no nos las fían y porque nadie nos da cupones para cargar el combustible, además traemos carros último modelo cómodos y seguros o quieren que andemos como las peseras o microbuses muchos de los cuales andan por puertas y además se tardan bastante en llegar a su destino y por si fuera poco, los taxis cobran lo triple que nosotros y también muchos no andan en buenas condiciones, dijeron algunos.

O cómo les gustaría a los usuarios, que trajéramos carros feos, sin aire, eso no les va a gustar. Nosotros traemos carros último modelo, cómodos y en muy buenas condiciones, añadieron.

Consignas como esta, se observaron en los cristales de las unidades motrices que participaron en el movimiento.

Y MAÑANA OTRA VEZ

Mañana jueves saldrán a recorrer las calles, bulevares y avenidas de la ciudad otra vez para manifestarse en contra de la mencionada plataforma digital, DIDI, dijeron los quejosos.

Insistieron en que si ya hay una ley aprobada por parte del gobierno federal, pues que la hagan cumplir y que por tanto, nos den la prestación por la que están pagando.

En caso de accidentes donde resulte herido alguno de los choferes, quién va a pagar los servicios médicos que se requieran, no lo va a pagar el usuario, se preguntó´.

"Queremos el Seguro Social y demandamos tarifas justas", dijo Rosbel de Jesús Garcilazo Reyes, uno de los protestantes.

