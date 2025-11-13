Reabren la ruta 38 tras cinco años suspendida

Después de 5 años de haber sido suspendida debido a la pandemia del COVID-19, se inició la reapertura de la ruta 38 "Capitán Carlos Cantú" del transporte público del servicio de pasajeros, con el propósito de atender las crecientes necesidades de movilidad de la ciudadanía, informó la delegación de Transporte Público en Reynosa, María Lidia Garza Salinas.

Previamente se escucharon las peticiones de los usuarios, se hicieron los estudios correspondientes y se dio la autorización oficial por parte del Gobierno de Tamaulipas.

La reapertura de la ruta 38 "Capitán Carlos Cantú" del transporte del servicio de pasajeros, es en respuesta a las solicitudes de los usuarios y la ciudadanía de la zona

Hasta el momento, dijo, la delegación del Transporte Público en la localidad ha dispuesto diez unidades para cubrir los requerimientos de la ruta.

Esto con el propósito de atender las necesidades del público y garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible de transporte público en su modalidad de ruta, enfatizó Garza Salinas.

Destacó que la ruta 38 ofrecerá servicio de lunes a domingo, con horarios de 5:20 a.m. a 7:00 p.m. y una frecuencia estimada de 20 minutos entre cada unidad, permitiendo una mejor conectividad para los habitantes del sector.

"Con la reapertura de esta ruta damos respuesta a una necesidad muy sentida por los ciudadanos", expresó la funcionaria estatal.

"Nuestro compromiso es continuar trabajando de la mano con los concesionarios para ofrecer un servicio digno, ordenado y que mejore la movilidad en Reynosa", expresó Garza Salinas.

Antes, agradeció el apoyo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, para tener la oportunidad de reiniciar la citada ruta del transporte publico en beneficio de los usuarios en general.

Ha hecho hincapié en la importancia de garantizar servicios públicos de calidad que respondan a las necesidades de la ciudadanía y fomenten la conectividad en Reynosa, concluyó.



