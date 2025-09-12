¡´Queremos luz, queremos luz´! bloquean familias carretera a San Fernando

Bloquean por varias horas la carretera Reynosa a San Fernando al grito de "queremos luz, queremos luz, queremos luz", demanda que corearon un grupo de madres y padres de familia que tienen hijos estudiando en la Escuela Primaria Rodolfo Torre Cantú y Sentimiento de la Nación, del fraccionamiento Almendros, planteles en donde no se cuenta con energía eléctrica y por lo tanto no hay clases.

Desde hora temprana (8:30 Horas), los manifestantes llegaron al punto localizado a la altura de la entrada al asentamiento humano y Viaducto Reynosa a Monterrey, con pancartas en mano para exigir la inmediata intervención de la SEP (Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas, de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) así como del gobierno municipal.

instancia a la cual le fueron turnados oficios solicitando el apoyo del alcalde Carlos Peña, obteniendo como respuesta que el problema no era de su competencia, según lo dijeron algunas manifestantes.

En algunas pancartas se leía SEP, CFE, URGE autoricen transformador. Son más de 10 años batallando con la luz.

Otra decía, La luz es necesaria para una educación de calidad y una más, exigía solución inmediAta al problema de suministro de energía eléctrica.

Pancartas en mano, el grupo de manifestantes demandaron de la SEP, CFE y municipio, un transformador.

Los demandantes aseguraron que mantendrían cerrada la carretera Reynosa a San Fernando hasta en tanto las autoridades no les resolvieran el problema, aunque re abrieron uno y después otro carril para dejar pasar por algunos minutos a los automovilistas.

DESDE EL PRIMERO

Desde el primero de septiembre los alumnos no tienen clases porque con las altas temperaturas que vienen registrándose, es imposible estar dentro de un salón por el calor intenso que se siente, dijo una madre de familia.

El clamor por cuanto a que les cambien el transformador, fue generalizado entre los manifestantes.

AHÍ SEGUÍAN

El grupo de madres y padres de familia a los cuales acompañaron algunos educandos, hasta casi las 11:00 Horas, aún seguían con el movimiento de protesta y cierre de la transitada arteria, que es una de las vías de comunicación importantes de esta fronteriza ciudad.

Mujeres, hombres y alumnos de las primarias en cuestión, se mantuvieron firmes en la protesta y cierre de la arteria.

CORPORACIONES

Corporaciones policiales como de la Estatal y la Guardia Nacional, se hicieron presentes en el lugar e inclusive algunos de sus elementos cada vez que abrían a la circulación uno de los carriles, orientaban a los automovilistas dándoles el paso, ante la ausencia de elementos de Tránsito y Vialidad que arribaron al sitio más horas más tarde.

QUE YA VIENEN

Algunas madres de familia dijeron haber recibido comunicación en la que les decían que el titular de Educación Pública estatal andaba en Matamoros en una gira y que vendría a Reynosa, concretamente a las primarias Rodolfo Torre Cantú y Sentimiento de la Nación para conocer de cerca la situación que se vive ahí por falta de luz así como para buscarle una solución al problema.

SUMAN 6 ESCUELAS QUE CARECEN DE ELECTRICIDAD

Ya son seis las escuelas primarias de Reynosa que padecen por problemas de energía eléctrica, lo que ha obligado en algunas a la suspensión de clases, en otras salida temprano y en unas más, que los alumnos reciban sus clases fuera de los salones.

Además de las primarias Rodolfo Torre Cantú y Sentimiento Jurista del fraccionamiento Almendros, también existen más casos similares entre las que se encuentran planteles del mismo nivel como la Centenario de la Constitución de 1917 y la Ideales de la Revolución, estas últimas ubicadas en el fraccionamiento Valle Soleado.

Otras dos más, una del turno matutino y otra del turno vespertino, la primaria Niños Héroes de Chapultepec y Genaro G. Ruiz Guzmán de la colonia Lázaro Cárdenas, también viven la misma situación y en este caso, los estudiantes tienen que recibir sus clases fuera de las aulas porque en su interior se siente un calor insoportable.

En ninguno de los casos se ha logrado una solución definitiva al problema que afecta a una importante cantidad de estudiantes de nivel primario.

OTRAS CARENCIAS

Hay otros planteles como la General Vicente Guerrero de la colonia El Anhelo, en donde se requiere una techumbre, pues la que había fue retirada del lugar por una serie de riesgos que ya representaba, pues sus columnas metálicas se encontraban seriamente dañadas.

Lamentablemente para las mamás, papás y alumnos, el ITIFE ya no les construyó una nueva techumbre y por tanto los estudiantes en la hora del recreo juegan a pleno sol exponiéndose a alguna enfermedad propia del intenso calor, ante la apatía de sus directivos.



