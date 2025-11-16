El sector automotriz, el que más quejas genera

Autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) aseguran que las quejas y denuncias respecto a anomalías en cuanto a productos o servicios interpuestas en la región están cerca de ser resueltas al 100%.

José Luis Márquez Sánchez, delegado de la Procuraduría zona Nororiente, indicó: "Van 948 denuncias en este año, de las cuales el 80% han sido conciliadas de forma satisfactoria y que se ha diversificado mucho en cuanto al balance de estas quejas".

Detalló que el 15% de las quejas en lo que va de este año 2025 corresponde al sector automovilístico, nuevos y seminuevos.

Sin embargo, dijo, se ha logrado establecer una buena conciliación en la mayoría de los casos. Asimismo, destacó el incremento de quejas interpuestas en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

"Afortunadamente, el módulo que se tiene en las instalaciones de la PROFECO aquí en Reynosa ha estado funcionando y el 90%, casi el 100% de las quejas se han conciliado de manera satisfactoria", agregó.

Asimismo, mencionó que en lo que va del año, se han presentado al menos 14 quejas en contra de empresas funerarias, de las cuales la mitad ya se encuentran conciliadas y el resto aún se mantienen en proceso, por lo que exhorta a la población a acudir ante la PROFECO a presentar las denuncias correspondientes.