Las calles colapsadas, retrato de ineficiencia

Calles destrozadas y a la vez inundadas por aguas residuales se registran en las colonias Delicias y Ampliación Delicias, problema que afecta a los vecinos, quienes exigen que las autoridades municipales reconstruyan las calles.

Ello debido a que las vialidades están en muy mal estado, todas cuarteadas, a pesar de que fueron construidas con concreto hidráulico, y se supone que tendrían una mayor duración, en comparación con el pavimento asfáltatico.

Los vecinos informaron que en innumerables ocasiones han solicitado el apoyo de las autoridades municipales, y que no han recibido respuesta.

Ante esta situación, insistieron en la petición dirigida al Ayuntamiento para que se efectúen trabajos de reparación, aunque por la forma en que están las cuarteadas tan profundas, se requiere retirar los pedazos de concreto y volverla a pavimentar, de ser posible.

Explicaron los vecinos que muchos automóviles cruzan por la vialidad para ir al Parque Cultural, y que por esto la calle es muy transitada por los automóviles particulares, y que cada vez que pasan avientan las aguas residuales a las casas cercanas, lo que se traduce en una contaminación permanente.

Lo que afecta de forma negativa la salud de los habitantes del lugar, que ya no soportan los malos olores y la negligencia de las autoridades, a quienes parece no importarles este problema que impacta a la comunidad.

Citaron que si bien el año ya está por concluir, esperan que a principios de 2026 sea tomada en cuenta la insistente petición que han hecho desde hace bastante tiempo, y que pareciera no ser escuchada.



