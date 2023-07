Aumentan quejas en contra de CFE

"Quiero decir al consumidor que hay muchas maneras en que se puede comprobar que efectivamente fue un bajón en el voltaje, tener todos nuestros papeles en regla, demostrar con facturas, con notas" Miguel Manzur Nader, director de la Oficina de Defensa del Consumidor zona Nororiente

El Mañana / Staff.- Aumentan las quejas de ciudadanos contra la Comisión Federal de Electricidad ante los daños que se están generando en los aparatos electrodomésticos por los constantes apagones en el servicio de electricidad en la región.

Miguel Manzur Nader, director de la Oficina de Defensa del Consumidor zona Nororiente, comentó a El Mañana que en las dos últimas semanas, en las principales ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, se han recibido arriba de 30 quejas.

"Ahora las quejas que nos están llegando es por la falta de servicio, ha estado variando mucho, hay muchas bajas de voltaje en algunas zonas, hasta la pérdida total del suministro de luz y eso está afectando dentro de los hogares, en muchos de ellos aparatos electrodomésticos como televisiones, refrigeradores, en ese concepto sí ha subido la queja", dijo.

Señaló que atienden de forma puntual las quejas ciudadanas porque se tiene la instrucción de estar en favor de los consumidores.

LOS APAGONES

Recalcó que desde hace 25 días han arreciado las quejas de este tipo y están ayudando a los consumidores a que puedan negociar la reposición de los aparatos cuando se demuestre que sí fue por una baja de voltaje o por algún problema que se suscitó por esos apagones.

"No puedo decir que de Comisión sea abusivo, porque ha estado puntualmente personal de planta en nuestras oficinas atendiendo esas quejas y tratando de dar una solución casi inmediata, en otros casos en que el consumidor tiene la razón y se llega a ese acuerdo hemos logrado la reposición total de ese tipo de aparatos", expresó.

Ante los constantes apagones en las viviendas se afectan los televisores, que son muy tecnológicos y cualquier cambio de voltaje sí puede afectar, no en todos los casos, por lo que se debe contar con los documentos necesarios y pruebas.

"Quiero decir al consumidor que hay muchas maneras en que se puede comprobar que efectivamente fue un bajón en el voltaje y no querer tampoco sorprender a las instituciones porque se me fue la luz, por una ida de luz no sufrimos ese tipo de afectaciones, entonces que seamos cuidadosos, tener todos nuestros papeles en regla, demostrar con facturas, con notas, con pagos que esa televisión es de reciente compra, cosas que puedan comprobar que gracias a esos voltajes se han afectado", apuntó.

LAS TARIFAS

- Las principales quejas contra la CFE eran enfocadas a las tarifas de alto consumo, donde se han logrado conciliaciones a favor de los consumidores, pero por los apagones ha bajado esa queja y desde hace 25 días la principal demanda es que se repongan los aparatos electrodomésticos que se están afectando con los apagones

- Recomiendan acudir a las oficinas en Boulevard Morelos o presentar la queja en línea, en el portal de Profeco y tener todos sus papeles en regla, con sus garantías y sus facturas para poder demostrar que la afectación del aparato es por las variaciones de voltaje.

- "Invitar a nuestros amigos de CFE que esas afectaciones pasen lo antes posible porque no nada más es la afectación a los electrodomésticos, sino que también con estos calores no podemos estar sin por lo menos un buen abanico", recalcó.