¡Qué asco de ciudad!

Las múltiples fugas de aguas negras que no terminan en la zona centro de Reynosa siguen generando indignación entre los vecinos de las calles Iturbide, Benito Juárez, Hidalgo, privada 20 de Noviembre y otras de los alrededores.

Ojalá que esta denuncia repercuta en la mente de estos funcionarios que no sabemos cómo llegaron al poder, estamos cansados, son olores insoportables, no podemos salir de nuestras casas". Oralia de García, Afectada

A tan solo unas calles de la Presidencia Municipal, los afectados volvieron a exhortar a los responsables de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) así como al alcalde Carlos Victor Peña Ortiz para hacerse responsable.

"Ojalá que esta denuncia repercuta en la mente de estos funcionarios que no sabemos cómo llegaron al poder, estamos cansados, son olores insoportables, no podemos salir de nuestras casas, en mi caso somos personas mayores y estamos en riesgo, mi esposo está enfermo no puede tener el aire acondicionado prendido, imagínese cuando abro la ventana toda la suciedad que llega", comentó Oralia de García, habitante de la calle Juárez.

La fuga de aguas negras lleva varios años en este sector sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto.

Lo único que queremos es una solución, el drenaje no tiene capacidad para este sector de la ciudad, vemos que hacen inversiones en otros lugares y aquí cuándo, se olvidan, lo increíble es que estamos a unas calles de la presidencia". Miguel Mendoza, Afectado

Ayer se observaban residuos fecales entre las corrientes de agua, que se han estancado en los costados de las banquetas, así como larvas, moscas y diversos insectos.

"Lo único que queremos es una solución, el drenaje no tiene capacidad para este sector de la ciudad, vemos que hacen inversiones en otros lugares y aquí cuándo, se olvidan, lo increíble es que estamos a unas calles de la presidencia, el calor resalta los olores, pero cuando llueve toda el agua tapa las casas", comentó Miguel Ángel Mendoza, vecino del sector.

EL MAÑANA ha evidenciado en varias ocasiones este problema, incluyendo los baches que se han formado a raíz de la humedad.

Las fugas de aguas negras es un problema constante en la zona centro, las calles antes referidas son transitadas por cientos de conductores que van hacía zonas comerciales y oficinas de gobierno.