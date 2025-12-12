Solucionan problema de pupitres en la Club 20-30

Setenta pupitres fueron donados por el Club Rotario de Reynosa a la Escuela Primaria Club 20-30 No., con lo que quedó solucionado el problema que venían padeciendo desde hace más de un año y que se agravó a finales de marzo pasado a raíz de la tormenta que azotó a esta ciudad.

"Ahora los alumnos tienen donde sentarse cómodamente para recibir sus clases. Ya pasaron a la historia los mesabancos que estaban en pésimas condiciones pero que así eran utilizados por los educandos porque no había más", dijo Elsa Córdoba López, directora del plantel.

"Le estamos muy agradecidos a los directivos del club social y de servicios que nos tendió la mano al donarnos los pupitres que tanto necesitábamos. También tenemos palabras de gratitud para otras escuelas como un colegio particular, el Oxford que previamente también nos apoya con ese tipo de mobiliario pero además se recibió un apoyo similar por parte de la Escuela Secundaria No. 9", siguió diciendo la directora.

Nuestro más sincero agradecimiento para directivos del Club Rotario pero también para el Colegio Oxford y la Secundaria 9 que nos apoyaron con los pupitres". Elsa Córdoba López, directora del plantel

MAS PROBLEMAS

Ahora tenemos que vienen presentándose apagones en la dirección escolar pero también en el comedor donde disfrutan de sus alimentos los alumnos, pues el cableado está severamente dañado y con la tormenta de marzo, lo averiado fue mayor.

Por tal motivo se está haciendo un llamado a las autoridades educativas estatales y al gobierno del estado para que apoye de alguna manera para llevar a cabo el cambio de cable eléctrico para terminar con el problema.

En la última ocasión que se revisaron los costos de ese tipo de obra, la cantidad que se requería era de $70,000.00, pero los padres y madres de familia son de escasos recursos y no pueden aportar dinero, concluyó Córdoba López.



