Invitan a trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contará con un punto de venta de Viviendas para el Bienestar en Reynosa, a fin de que los trabajadores que cotizan puedan conocer las casas de este programa y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.

La atención se ofrecerá a partir de hoy lunes 12 de enero, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 09:00 a 14:00 horas, en Residencial Florencia, ubicada en calle Novara, Edificio 110-C, interior 1.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a las viviendas?

Las únicas condiciones que deberán cumplir los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos, son tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales y no tener crédito hipotecario con el Instituto.

Detalles sobre el costo y características de las viviendas

Las casas son de al menos 60 metros cuadrados y ofrecen dos recámaras, sala-comedor y baño completo y áreas de convivencia comunitaria como zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento. Estas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, que está muy por debajo del precio de mercado, de acuerdo a lo que señala el INFONAVIT.

Es importante que los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) en el Centro de Servicio INFONAVIT.

Horario y ubicación del punto de venta en Reynosa

Viviendas del Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno Federal, que ofrece casas a bajo costo, con requisitos más accesibles, aunque el avance de la entrega iba demorada, de acuerdo a lo que informó en el mes de diciembre la Federación de Trabajadores de Reynosa.