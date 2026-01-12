Invitan a trabajadores

Invitan a trabajadoresHorario y ubicación del punto de venta en Reynosa
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contará con un punto de venta de Viviendas para el Bienestar en Reynosa, a fin de que los trabajadores que cotizan puedan conocer las casas de este programa y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.
La atención se ofrecerá a partir de hoy lunes 12 de enero, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 09:00 a 14:00 horas, en Residencial Florencia, ubicada en calle Novara, Edificio 110-C, interior 1.
¿Qué requisitos se necesitan para acceder a las viviendas?
Las únicas condiciones que deberán cumplir los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos, son tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales y no tener crédito hipotecario con el Instituto.
Detalles sobre el costo y características de las viviendas
Las casas son de al menos 60 metros cuadrados y ofrecen dos recámaras, sala-comedor y baño completo y áreas de convivencia comunitaria como zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento. Estas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, que está muy por debajo del precio de mercado, de acuerdo a lo que señala el INFONAVIT.
Es importante que los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) en el Centro de Servicio INFONAVIT.
Viviendas del Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno Federal, que ofrece casas a bajo costo, con requisitos más accesibles, aunque el avance de la entrega iba demorada, de acuerdo a lo que informó en el mes de diciembre la Federación de Trabajadores de Reynosa.