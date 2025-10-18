Abren puerta laboral para los damnificados

Representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exhortan a los obreros que cuentan con familiares en las zonas afectadas a mantener la calma y esperar las indicaciones de las autoridades antes de abandonar su lugar de trabajo; refieren estar conscientes de la situación que actualmente se vive; sin embargo, destacan la importancia de mantener la calma y buscar enviar apoyo desde un lugar seguro.

"Lo que estamos tratando también es un poco de concientizar a nuestra gente que tiene familiares allá, en el sentido de que se comunican con sus familiares antes de tomar la decisión de irlos a visitar, etcétera, porque algunos de ellos, muchos de ellos, desafortunadamente perdieron sus pertenencias, perdieron el hogar y entonces cuando van allá es un poquito más una carga que una ayuda porque no tienen a dónde llegar, porque no hay a dónde llegar.

Entonces, con lo que ellos les puedan mandar de aquí, con la situación de recurso económico, creo que lo emplearían mejor que lo que se van a gastar en el viaje hasta allá". Expresó Salvador Portillo, Secretario de Organización de la CTM en Reynosa.

Dijo que las oportunidades laborales, principalmente en el ramo de la construcción e industria maquiladora, abundan en la ciudad de Reynosa, por lo que son bienvenidos aquellos que busquen un empleo.

"Afortunadamente, en Reynosa hay lugares donde se les pueden colocar en caso de trabajadores; en construcción tenemos una gran demanda, es un poco menos, pero sí hay también en maquila, y eso es buscarle para que tengan dónde venir y de qué vivir, que vengan a que les vaya mucho mejor que donde estaban y perdieron todo; buscaríamos cómo recibirlos y acomodarlos, sobre todo a nuestros familiares".

Indicó que se encuentran apoyando con donaciones tanto de los trabajadores como por parte del sindicato a la colecta que se encuentra realizando el DIF; dijo que toda ayuda que reciben es entregada a las autoridades para que sean ellos quienes se encarguen de la logística para su entrega a los damnificados.