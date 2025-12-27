Se normaliza cruce en puentes internacionales

Después del intenso congestionamiento vehicular que se registró en los puentes internacionales de Reynosa durante las compras de última hora por Nochebuena, este jueves la situación ha regresado a condiciones normales, con cruces más fluidos hacia el Valle de Texas.

Durante el 24 de diciembre, los puentes Reynosa-Hidalgo, Pharr y Anzaldúas presentaron largas filas que se incrementaron conforme avanzó la tarde y noche, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas e incluso trasladarse hasta Camargo para intentar un cruce más rápido.

Actualmente, los tiempos de espera oscilan entre una y dos horas, considerados normales para la temporada, de acuerdo con testimonios de conductores que cruzan hacia Estados Unidos.

"Hoy está mucho más tranquilo, ya no como el 24 que estaba saturado; ahorita el cruce es más ágil", comentó un automovilista que utilizó el puente Reynosa-Hidalgo.

La mayoría de quienes cruzan en estos días lo hacen para realizar compras pendientes, cambios de mercancía, abastecimiento de alimentos, ropa y algunos artículos rezagados de la temporada navideña.

Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado de los puentes antes de salir y considerar los horarios de menor afluencia para evitar contratiempos.







