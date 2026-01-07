Se cae a pedazos puente vehicular en Las Fuentes

El puente vehicular ubicado en la colonia Hacienda Las Fuentes Sector Uno se ha convertido en un riesgo latente para automovilistas y peatones que, por necesidad, deben transitar diariamente por esta vía. A más de un año de que se registraran los primeros daños estructurales, los habitantes denuncian que la infraestructura se encuentra en condiciones alarmantes y que, pese a múltiples reportes, las autoridades no han atendido la problemática.

De acuerdo con los vecinos, el deterioro del puente comenzó en marzo del año pasado, cuando las intensas lluvias provocaron el reblandecimiento de la tierra que sostiene la estructura. Desde entonces, el daño ha ido en aumento: grietas visibles, partes del concreto desprendiéndose y una base que, a simple vista, muestra signos evidentes de debilitamiento.

"Literalmente el puente se está cayendo a pedazos. Cada vez que pasa un vehículo pesado sentimos cómo vibra todo, y tenemos miedo de que en cualquier momento ocurra una tragedia", señaló Mariela Ramirez, quien aseguró que esta vía es indispensable para la movilidad de decenas de familias.

El puente no solo conecta a la colonia con otras zonas habitacionales, sino que también es una ruta clave para el acceso a servicios básicos, transporte público, comercios y centros educativos. Para muchos habitantes, no existe una alternativa cercana que permita evitar el cruce, lo que los obliga a exponerse diariamente a un peligro constante.

Los vehículos cruzan al filo de lo que queda de pavimento.

Los colonos afirman que han realizado múltiples reportes ante distintas instancias municipales, incluyendo solicitudes formales y llamadas de atención a dependencias encargadas de obras públicas y protección civil. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta ni se han realizado trabajos de rehabilitación, señalización preventiva o cierres parciales que reduzcan el riesgo.

"Lo único que pedimos es que vengan a revisar el puente y actúen antes de que pase algo grave. No queremos esperar a que haya un accidente para que nos hagan caso", expresó Ramirez, quien mencionó que niños, adultos mayores y personas con discapacidad también utilizan el paso a diario.

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando el flujo de agua aumenta y el terreno continúa cediendo, lo que incrementa el temor entre los habitantes. Algunos vecinos han optado por colocar señales improvisadas para advertir del peligro, aunque reconocen que estas medidas son insuficientes ante la magnitud del problema.

ADVIERTEN DE COLAPSO LETAL

Especialistas en infraestructura han advertido en diversas ocasiones que el daño progresivo en puentes, si no se atiende a tiempo, puede derivar en colapsos parciales o totales, poniendo en riesgo la vida de las personas y generando mayores costos de reparación a largo plazo.

Ante la falta de respuesta oficial, los vecinos de Hacienda Las Fuentes Sector Uno alzan la voz y hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que realicen una inspección técnica, implementen medidas preventivas y destinen recursos para la rehabilitación del puente vehicular.

"Confiamos en que, a través de este medio, nuestra denuncia llegue a quien tenga la capacidad de resolver el problema. No pedimos lujos, pedimos seguridad", concluyo una de las vecinas afectadas.

La comunidad espera que esta situación sea atendida de manera inmediata, antes de que el deterioro del puente desemboque en un accidente que pueda cobrarse vidas y afectar aún más a una colonia que solo exige condiciones seguras para transitar.



