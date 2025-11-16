Caos en puente Pharr por fallas en el sistema

Una falla en el sistema de la aduana mexicana mantiene problemas en la operación normal en el puente internacional Reynosa-Pharr, generando afectaciones a importadores de autos usados, transportistas, agentes aduanales y empresas que dependen del cruce diario.

Lo anterior, ha provocado largas filas de camiones y vehículos de carga que no pueden realizar sus trámites.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, señaló que la falta de solución por parte de la aduana ha puesto en riesgo diversas operaciones y explicó que las unidades permanecen varadas debido al mal funcionamiento del sistema.

"Tienen una semana batallando, los agentes aduanales, importadores, transportistas, es una situación que perjudica la economía en lo general, porque no llega el producto, está varado", dijo.

Detalló que el retraso ha provocado que productos de importación y que empresas enfrenten complicaciones en sus cadenas de producción.

"La falla ha persistido durante días sin una respuesta clara o una solución definitiva", recalcó.

Los importadores de autos usados, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para restablecer el sistema y garantizar la operatividad del cruce internacional, considerado uno de los más importantes para el comercio en la región.

Se informó que en la Aduana se están presentando fallos con el sistema MATCE a nivel nacional, por lo cual no se puede modular en IMPO y EXPO.