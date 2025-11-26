Ahora bloquean dos carriles

Por segundo día consecutivo, el puente internacional Reynosa-Pharr permaneció cerrado a la exportación de mercancía en general, aunque por la presión de un grupo de camioneros, los manifestantes permitieron el paso de 50 pesadas unidades de las muchas que hacían una larga espera.

"En estos momentos nos encontramos bajo éste puente vehicular que conduce al área de rodaje del propio cruce y se mantiene obstruido el paso de camiones de carga y así seguirá la situación hasta en tanto no se nos dé una respuesta favorable a las demandas de precios justos para las cosechas", dijo Héctor Peña De León, uno de los voceros del movimiento.

"Precisamente nos comunican en éstos momentos que una representación del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, está por ingresar a la Secretaría de Gobernación México atendiendo el llamado al diálogo. Vamos a ver qué acuerdos se podrían tomar en esta ocasión y de no ser así, entonces las cosas seguirían igual", dijo el de la voz.

Los manifestantes arribaron al lugar poco después de las 10:30 Horas de éste martes e hicieron saber que podrían retirarse alrededor de las 18:00 Horas.





PRESIONAN

Sin embargo, algunos conductores de camiones con mercancía de exportación, se enfrascaron en una discusión con un grupo de quienes realizan el bloqueo, por lo que acordaron dejar pasar a medio centenar de unidades de carga que se enfilaron inmediatamente con rumbo al referido cruce internacional.

Una vez que pasaron los camiones convenidos, los manifestantes volvieron a cerrar el paso con sus vehículos por lo que las pesadas unidades y sus choferes quedaron varados nuevamente en su intento por continuar su camino.

Dos carriles fueron cerrados en esta ocasión, una que provenía del libramiento Luis D. Colosio en tanto que el otro venía de la carretera Río Bravo a Reynosa.

La situación por momentos se tornó tensa entre ambos grupos y surgió el temor de que pudiera derivar en un enfrentamiento.

ABANDONO DEL CAMPO

Por suerte, el clima de aparente tranquilidad se mantuvo por espacio de las horas siguientes y el movimiento de los agricultores que están protestando por el abandono en que se encuentra el campo mexicano, continuaba adelante.

"Aquí seguimos firmes, nuestra postura es la misma. Demandamos precios justos para nuestras cosechas, llámense maíz, sorgo, trigo y otras más", dijo Héctor Peña, uno de los voceros del movimiento.