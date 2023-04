Clima "enfría" ganas de cruzara Estados Unidos

Pese a ser Viernes Santo, día de asueto para la mayoría de los ciudadanos, el puente internacional Reynosa-Hidalgo, se mantuvo tranquilo, con baja afluencia de vehículos para cruzar a los Estados Unidos.

Ayer, el flujo de unidades fue constante durante todo el día, pero no hubo largas filas, ni tampoco larga espera para cruzar al Valle de Texas.

Comparado con el puente escolar de la conmemoración del 21 de marzo, en donde había largas filas que daban vuelta en la avenida Luis Echeverria, por los campos de fútbol, ayer la zona estaba vacía, con algunos autos que pasaban, pero sin filas.

"No hemos vendido, tengo palanquetas, pero ya hasta la caja se me mojó, hay poca gente, no hay venta", dijo un vendedor de dulces que tenía toda la mañana en el lugar, pero no había logrado vender sus productos en el puente internacional.

Ayer viernes circulaban vehículos constantemente, pero sin formar aglomeraciones ni esperas de una o dos horas para cruzar a los Estados Unidos.

El frío y la tormenta que se vivió en la noche del jueves y madrugada del viernes frenaron el interés de acudir "al otro lado" de compras, a comer o visitar a familiares.