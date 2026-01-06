Ofrece UNEME CAPASITS prueba rápida para detección de VIH

Llaman a jóvenes, adultos y a embarazadas a acudir a la UNEME/CAPASITS Reynosa a solicitar la prueba rápida que permite detectar de manera oportuna enfermedades como VIH/SIDA, entre otros padecimientos más.

Los interesados pueden dirigirse a las instalaciones situadas en calle San Luis Potosí y Toluca en la colonia Rodríguez en horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, informó Juana Díaz García, titular de la dependencia.

¿Dónde se encuentra UNEME/CAPASITS Reynosa?

La funcionaria de la Unidad de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, señaló que de momento no tiene la cifra precisa de las pruebas rápidas que se hicieron en el 2025, pero que de un momento a otro contará con ese dato.

Acciones de la autoridad en la detección de VIH/SIDA

En ese mismo sentido habló también sobre el número de casos confirmados de SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) con el que cerraron el 2025, del que aún no se cuenta con la información respectiva.