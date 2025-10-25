Evalúan daños de la Laguna La Escondida

Con el propósito de elaborar un Catálogo de Planeación de los proyectos y obras que se requieren con urgencia para la pronta rehabilitación y saneamiento de la Laguna La Escondida, la directora de Obras Públicas zona norte del Gobierno del estado de Tamaulipas, Rosario Blanco, inició las acciones correspondientes en favor de la ecología y el medio ambiente.

Este fin de semana, la delegación a su cargo se dividió en varias cuadrillas para hacer una evaluación de los daños registrados a la fecha y plantear alternativas de solución.

Anunció la funcionaria estatal que el día lunes se traerá la maquinaria para iniciar los trabajos de chapoleo, con el fin de retirar toda la maleza y la yerba del lugar. "Vamos a traer el equipo necesario y lo vamos a implementar de esa manera", subrayó la directora Rosario Blanco, en entrevista.

Lo primero que vamos a hacer son los levantamientos de las condiciones en las que se encuentran los baños y las instalaciones en general para ver todo lo que necesitamos.

Se va a trabajar en un levantamiento para elaborar un Catálogo de Planeación de todas las acciones que se van a implementar para contribuir a la rehabilitación y saneamiento de la Laguna La Escondida, en su categoría de Parque Urbano, enfatizó la Directora de Obras Públicas zona norte del Gobierno de Tamaulipas.

Posteriormente, ya se presentará todo esto al Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Obras Públicas para que las autoridades correspondientes asignen el presupuesto correspondiente, expresó la funcionaria estatal.

¿Cuál es la situación de la Casa de la Tierra?

Respecto a la Casa de la Tierra que también se encuentra vandalizada y abandonada, la directora de Obras Públicas zona norte del Gobierno de Tamaulipas informó que ya se tiene listo el proyecto para contribuir a la rehabilitación de la misma.

Como se comentó, se espera que los trabajos de rehabilitación de la Casa de la Tierra se inicien en un mes aproximadamente, indicó la Directora Rosario Blanco. Ello ya está programado dentro del presupuesto, enfatizó la Directora de Obras Públicas zona norte del Gobierno de Tamaulipas.

"Si vamos a tener trabajo que hacer, pero todos en equipo lo vamos a sacar adelante", señaló la funcionaria estatal, al abundar acerca del reto que se tiene en relación a las acciones que se han comenzado a implementar a partir de ahora para la rehabilitación y saneamiento de la Laguna La Escondida.

¿Qué representa la Casa de la Tierra para la comunidad?

Conocida como Centro de Educación Ambiental, la Casa de la Tierra representa para las actuales y futuras generaciones la oportunidad para tomar conciencia social sobre la evolución del planeta, y la influencia humana en el medio ambiente y la ecología.

La Casa de la Tierra utiliza tecnología de vanguardia en una esfera dinámica con datos de la NOAA y la NASA, y simuladores interactivos para mostrar la problemática del cambio climático global que afecta a la humanidad, la historia de la tierra y la importancia de participar en la protección del ecosistema, dirigida toda esta enseñanza a la comunidad escolar, aunque este espacio también se ha abierto a sectores de la población como empresas, obreros de maquiladoras, asociaciones civiles y del sector productivo.