Tendrá Reynosa nueva infraestructura eléctrica

Con el propósito de fortalecer la distribución de energía eléctrica y garantizar un suministro confiable en Reynosa, avanzan nuevos proyectos de infraestructura, junto con la construcción de subestaciones en el norte del estado.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, y el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, encabezaron la supervisión de las obras en desarrollo y revisaron los proyectos que se implementarán para reforzar la zona de distribución en Reynosa.

Durante el recorrido, Rendón Mares destacó que la visión del gobernador, Américo Villarreal Guerra, es asegurar un suministro eléctrico confiable, seguro y eficiente para la población. Señaló que esta estrategia conjunta permitirá respaldar el crecimiento industrial y urbano que vive el norte de Tamaulipas, además de garantizar que la ciudadanía cuente con energía estable y continua en sus hogares.

Ambos funcionarios coincidieron en que estas acciones reafirman el compromiso de Tamaulipas con el desarrollo energético sostenible y con el fortalecimiento de la infraestructura que impulsa la competitividad de la región.