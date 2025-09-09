Alistan construcción de las casas de Bienestar

Tras la llegada de uno del proyecto Federal de Casas Bienestar a la ciudad de Reynosa, la membresía de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa ha registrado un marcado incremento; así lo detalla el presidente de dicho organismo, Roberto Avilez Arizpe.

"Sí, aquí en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tenemos varios socios que se dedican a la vivienda; hay otras personas que se están integrando justamente porque están muy interesadas en este proyecto federal", detalló Avilez.

Mencionó que son construcciones de varios niveles por el tema del rendimiento, para que pueda ser menos costosa la vivienda. Dijo que viene un gran número de casas, por lo que a nivel nacional este municipio se encuentra entre los primeros lugares proyectados para poder construirlas.

Asimismo, destacó que ya se han tomado en cuenta inversiones en el sector eléctrico, además de que en el tema del agua se ha planteado que sean auto sustentables, lo que significa que se buscará que cada fraccionamiento cuente con su pozo de agua, esto con la finalidad de que puedan abastecerse de manera independiente.

"Se están haciendo estudios en ese sentido para que todas esas colonias puedan tener tanto agua como luz", concluyó Arizpe.