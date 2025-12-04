En caso de accidente prende intermitentes de tu vehículo

Ante el creciente número de accidentes registrados durante los últimos días, paramédicos de la ciudad de Reynosa lanzan un llamado enérgico a la población para actuar con responsabilidad ante un accidente vial y evitar conductas que pongan en riesgo tanto a los involucrados como a quienes intentan brindar ayuda.

¿Qué recomendaciones ofrecen los paramédicos?

En algunas ocasiones, al enfrentar situaciones de emergencia, la reacción impulsiva puede agravar el incidente, por lo que es indispensable mantener la calma y seguir protocolos básicos de seguridad.

Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia de estacionarse fuera del asfalto, ya que permanecer en la vía puede convertir a los automovilistas en víctimas adicionales, especialmente cuando hay combustible o aceite derramado, factores que incrementan el riesgo de explosiones o derrapes. Encender las luces del vehículo y activar las intermitentes, sobre todo durante la noche, con el fin de que otros conductores puedan visualizar la escena a tiempo y reducir la velocidad, también es de suma importancia.

Importancia de los protocolos de seguridad

Portar triángulos de emergencia es una medida indispensable para prevenir nuevos accidentes, ya que permiten alertar a quienes se aproximan a la zona del percance.

Consecuencias de una movilización incorrecta

Finalmente, se enfatizó la relevancia de contar con nociones básicas de primeros auxilios, pues una movilización incorrecta de un lesionado puede provocar daños irreversibles.