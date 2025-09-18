Hará Pemex protocolo de emergencia en seguridad

A trece años de la explosión ocurrida en el Complejo Procesador de Gas Burgos, una de las tragedias más impactantes ocurridas en la ciudad de Reynosa, donde 30 personas perdieran la vida y más de 40 resultaran lesionadas, Petróleos Mexicanos anunció que se llevará a cabo un simulacro de nivel IV, esto como parte del Programa Anual de Simulacros 2025.

Además de la participación de Protección Civil regional y municipal, se contará con la colaboración del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

Con este tipo de acciones buscan reforzar la capacitación del personal a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para actuar en caso de emergencias de tal magnitud.

El simulacro tendrá lugar en la Central de Medición ubicada en el kilómetro 19 de la autopista Reynosa-Monterrey.

Será en el transcurso de la mañana cuando se activará una alarma en el cabezal de llegada de 36 pulgadas y se procederá a realizar las maniobras pertinentes a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y poblaciones cercanas.