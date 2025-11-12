Atienden a contribuyentes pese a protestas en el SAT

El Servicio de Administración Tributaria Reynosa, informa que la atención a los contribuyentes se brinda con normalidad, pese a la protesta que realizan trabajadores en otros estados.

Las oficinas ubicadas en la colonia Rodríguez de Reynosa, continúan trabajando sin contratiempos, de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Se atiende para tramites de e.firma, cédula de identificación fiscal, constancia de situación fiscal, entre otros que diariamente se expiden en las oficinas.

La oficina del SAT local, incluso se encuentra en semáforo verde, que es disponibilidad alta de citas para los diversos trámites.

Asimismo, el organismo federal dio a conocer que cuenta con el servicio de Oficina Móvil, con el fin de garantizar la continuidad en la atención a los contribuyentes.

Para resolver dudas o realizar trámites, el SAT invita a comunicarse a Marca SAT al 55 627 22 728 o utilizar el chat en línea disponible en chat.sat.gob.mx.

EN ACTIVIDAD

· Las oficinas que permanecen cerradas de manera temporal son: SAT de Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, debido a manifestaciones de los trabajadores.

· En el resto del territorio nacional los servicios se mantienen activos.



