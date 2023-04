Protestan técnicos de ITEA; exigen el pago de gasolina

Julio César Durán, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), sección 28, comentó que es de las últimas protestas que están realizando y no saben que cuál será la instrucción a seguir desde la Ciudad de México.

"Se supone que el Gobierno Federal administra el recurso desde antes, pero no sabemos dónde quedó, lo dieron a otra partida, no sabemos, es nuestra inconformidad, que no nos están dando el combustible a tiempo, y la manera de protestar es la de no asistir a los círculos de estudio que tenemos en las colonias", dijo.

Saliendo de su horario laboral, el grupo de técnicos docentes sacó sus cartulinas donde exigieron respuesta al pago de gasolina afuera de las instalaciones del ITEA, en calle Pedro J. Méndez, en la zona Centro.

Los técnicos docentes realizan actividad de campo en un 80 por ciento, acuden a las colonias, entrevistando a las personas que no tienen primaria o secundaria, para que se inscriban y atendiendo los círculos de estudios durante los fines de semana.

"Llevar material didáctico, libros, credenciales, kárdex, todo eso le corresponde al técnico docente", expresó.

El personal no ha estado acudiendo a las actividades de campo para hacer presión, pero no han recibido respuesta alguna de las autoridades.

Señalaron que la misma situación pasaN las diferentes coordinaciones de zonas en el Estado.