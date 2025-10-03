Protestan taxistas por presencia de los ´Didis´

La verdad, los didis ya se están adueñándonos del transporte aquí en la Central de Autobuses, y lo peor es que a veces vienen en plan de pleito, por lo que les exigimos que respeten nuestros base, afirmó a El Mañana el delegado Iván Domínguez Araus, quien expresó la inconformidad de los taxistas de sitio por esta situación.

En realidad no nos quitan el pan de la boca, pero no estamos de acuerdo con los Didis porque vienen a invadirnos y hay que respetar cada base de trabajo, agregó.

Dijo que los taxistas de sitio de la Central de Autobuses no se pueden meter a cargar a otro sitio en cualquier otra parte de la ciudad, y que ellos no lo hacen así, no respetan, lo que es completamente injusto, refiriéndose a los taxis foráneos de plataforma digital.

Nosotros, explicó, le pagamos al gobierno placas, engomado, cada 4 niños reconversiones, revistas mecánicas, documentales, estanos con el gobierno, y esa gente no, no les interesa, expresó Dominguez Araus, quien es uno de los tres delegados de taxistas de sitio en la Central de Autobuses.

No les estamos echando, simplemente lo que exigimos es que respeten nuestra área de trabajo para evitar problemas, indicó el delegado.

Dijo que cuando llegan los didis se les pide que carguen más adelante y hasta se ofenden, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para que exista respeto a la fuente de trabajo de los taxis de sitio de la central.

Lo que estamos tratando de evitar es un posible conflicto, aseveró el delegado de los taxistas de sitio en la Central de Autobuses.

Tenemos mucha competencia, los didi vienen mucho a cargar aquí, y es injusto, remarcó Dominguez Araus, quien dijo que la demanda ha bajado mucho, y que dichos taxis de sitio tienen que esperar hasta tres horas para cargar pasaje, lo que refleja la difícil situación en la que se encuentran actualmente.

Nos tardamos hasta 3 horas o más para obtener pasaje, apuntó el delegado Dominguez Araus.



