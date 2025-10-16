Labora con normalidad el SAT local pese a paro

A pesar de la convocatoria emitida a nivel nacional para realizar una protesta pacífica de brazos caídos, la oficina del Servicio de Administración Tributaria en Reynosa labora con normalidad y continúa brindando atención a la ciudadanía en todos sus servicios.

El llamado nacional que se recibió era en el sentido de suspender labores el martes 14 de octubre, en demanda del incremento salarial correspondiente al año 2025, ya que aseguraba no ha sido aplicado pese a haber sido publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024, cuando se estableció un aumento del 12 por ciento al salario mínimo.

Sin embargo, el SAT Reynosa trabajó de forma normal, ya que ciudadanos acudieron para realizar trámites fiscales, aclaraciones, inscripción al RFC y otros servicios, sin que se reportaran demoras o suspensión de actividades.

La dependencia federal en esta ciudad opera de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Incluso en Reynosa, el SAT tiene disponibilidad de citas de 1 a 10 días hábiles, estando en semáforo verde, lo que significa disponibilidad de citas para atención presencial durante toda esta semana.

De acuerdo con el comunicado, el SAT informó que la atención al contribuyente se lleva a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional.

Únicamente se suspendió operación en las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.