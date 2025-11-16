Reclaman una vida en paz

Protesta pacífica se llevó a cabo ayer sábado frente a la presidencia municipal de Reynosa para reclamar fin a la violencia que vive el país, pero también para exigir freno a las desapariciones de personas y para demandar justicia.

Reynosa tiene miedo de manifestarse y aquí está la prueba por la poca cantidad de personas que vinieron a participar en esta protesta, según coincidieron varios de los participantes entre los que estuvieron desde docentes, trabajadores, algunos empresarios, profesionistas y mujeres así como menores de edad, en una manifestación convocada por Generación Z.

"Exigimos freno a la violencia que vive el país, freno también a las desapariciones de personas y a la corrupción imperante", dijeron algunas participantes en el evento que reunió a mas de un centenar de personas.

Llamaron a la ciudadanía a no tener miedo, que levanten la cabeza, a que exijan sus derechos y si a mí por si me llega a pasar algo por haber venido a decir lo que he dicho les doy mí nombre y soy Magdalena Anaya Martínez, dijo una mujer.

El grupo de manifestantes permanece frente a la Presidencia Municipal.

"Todos los que han sufrido violencia, los comerciantes que son extorsionados, que levanten la voz, también aquellos que tienen hijos desaparecidos. Aquí las autoridades están de adorno", siguió

Algunos participantes lanzaron vituperios en contra del gobierno federal por imponer a los jueces", señaló Anaya Martínez.

SOLIDARIDAD CON EL DOLOR

Otra de las participantes dijo que en México se vive una verdadera barbarie pues exterminan la vida y para el gobierno es como si no pasara nada, dijo Diana García.

Estamos aquí para solidarizarnos con el dolor que sufren quienes tienen familiares desaparecidos, añadió.

YA SON MUCHOS

Recordaron que ya son muchos los alcaldes asesinados en el país y tampoco hay justicia para ellos, dijeron también los manifestantes reunidos frente a la presidencia municipal de esta ciudad.

Reynosa tiene miedo y por eso no salió a protestar como lo debiera haber hecho hoy. -Mauricio Arturo De Alejandro Martínez

Mauricio Arturo De Alejandro Martínez

Por su parte Mauricio Arturo de Alejandro Martínez también coincidió en que los habitantes de esta ciudad no se están manifestando como debieran no por otra cosa más que por miedo, nosotros también lo tenemos pero aquí estamos e incluso demandó el regreso de la policía preventiva en la ciudad.

Otros de los manifestantes fueron Victoria, Camila y Flor Ibarra así como Esperanza Gaona Pescador, Diana García y varios más, que acudieron algunos con sombrero para exigir justicia por el asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manso.

Los manifestantes concluyeron su protesta entonando el himno nacional mexicano pero también gritaron Fuera Morena.