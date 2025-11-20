Colectivo de desaparecidos protesta en desfile en Reynosa

Durante el desfile de la Revolución Mexicana en Reynosa, el Colectivo Amor por los Desaparecidos se hizo presente para visibilizar su lucha, sin embargo, el alcalde Carlos Peña Ortiz abandonó la ceremonia previo al paso del contingente, lo que molestó a los familiares que se manifestaron.

El colectivo expuso la problemática relacionada al tema de inseguridad y el silencio institucional que afecta a las familias que buscan a un ser querido. Sin embargo, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, abandonó la ceremonia del desfile de Revolución en una muestra de repudio hacia los colectivos por los desaparecidos, quienes venían marchando con sus pancartas casi al final de los contingentes.

Algunas personas de los colectivos increparon a un funcionario quien trató de calmar los ánimos argumentando que por cuestiones de logística no los incluyeron en el programa del desfile. Cabe recordar que previamente el colectivo hizo la solicitud a la autoridad municipal para unirse a los contingentes.

Los manifestantes lanzaron exclamaciones hacia las autoridades municipales tildándolos de corruptos. "Es muy triste, es muy lamentable, me da tanta vergüenza que tengamos un alcalde que se dice que apoya a las víctimas, cuando no es así. El municipio no apoya realmente a esta lucha"; "Se fueron como las ratas que son", señalaron los integrantes del colectivo.