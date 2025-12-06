Cierran 6 direcciones por irregularidades

Seis direcciones de Centros de Salud, de los 28 que operan en Reynosa así como áreas administrativas, fueron cerradas en protesta por una serie de presuntas irregularidades que se vienen presentando, entre ellos el maltrato al personal que labora en esas instituciones, a manos de coordinadores de conducción del IMSS Bienestar.

"Si para el próximo lunes no hay una respuesta favorable al pliego petitorio planteado ante autoridades del IMSS Bienestar Tamaulipas, habrá más cierres", anunció Julio César Rodríguez López, secretario general de la Sub Sección 8 del SNTSS (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud).

El dirigente del gremio sindical aseguró que "únicamente se cerraron las direcciones y no se está afectando la consulta médica y demás servicios que se brindan en las unidades de Salud".

¿Qué motivó los cierres en los Centros de Salud?

Las acciones de presión contra las autoridades correspondientes se llevaron a cabo este viernes y las direcciones que fueron cerradas son: las de las unidades de Salud de las colonias como Lomas del Valle, Rodríguez, La Cima, Campestre ITAVU, Narciso Mendoza y 16 de Septiembre.

En Reynosa existen 28 Centros de Salud, cuyas direcciones podrían correr la misma suerte que las seis que ya fueron cerradas por trabajadores sindicalizados, por lo que se colocaron cartelones en las puertas de las direcciones y áreas aledañas.

Acciones de protesta de trabajadores del IMSS Bienestar

Los trabajadores sindicalizados están exigiendo la liberación de 300 vacantes escalafonarias, además de 100 vacantes de bipartición. También se exige el pago de estímulos mensuales por productividad pendientes desde 3034.

Otra exigencia es la rezonificación pendiente de su aplicación en más de 80 casos, lo mismo que demandan la baja inmediata de los compañeros jubilados y/o fallecidos, el pago del estímulo trimestral pendiente desde el 2024, el pago que corresponde a vestuario y equipo pendientes desde el 2024, el pago inmediato del bono del trabajador de la Salud de 280 trabajadores pendientes desde el 20234.

También se lanzó un ya basta de violentar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y también dicen los trabajadores y sus líderes que ya basta de los abusos de los coordinadores regionales de conducción del IMSS Bienestar, terminó diciendo Rodríguez López.