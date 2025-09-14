Instalan cableado nuevo en las escuelas primarias

Ya iniciaron trabajos preliminares para la reposición del sistema de cableado eléctrico en las escuelas Primarias Rodolfo Torre Cantú y Sentimiento de la Nación, luego de que un grupo de madres y padres de familia bloquearan y se realizaran una protesta en un tramo de la carretera Reynosa a San Fernando el pasado jueves.

"Ya nos llegó en parte la respuesta que esperábamos. Por lo pronto llegó una cuadrilla de trabajadores de la constructora que se encargará de las labores de cambio del cableado que no es el apto para escuelas como las mencionadas, por lo que luego esperaremos a que nos gestionen el transformador que tanta falta nos hace", dijo Gloria Francisco, una de las vocales de grupo de la primaria Rodolfo Torre Cantú, ubicada en el fraccionamiento Los Almendros.

Añadió que valió la pena el sacrificio que hicimos al llevar a cabo el movimiento de protesta el jueves anterior, porque por lo pronto ya se tiene una contestación de parte de las autoridades estatales de Educación Pública.

Ese fue el resultado de la presión ejercida vía bloqueo de la transitada arteria y manifestación de protesta y es que se estaba pidiendo desde hace muchos años que nos echaran la mano con esa obra y no había respuesta.

Ahora, las cosas son diferentes, ya vemos que desde el viernes están trabajando en la apertura de las zanjas para sacar el cableado viejo para ser sustituido por uno nuevo y del número que se requiere.

Recordó la vocal de grupo que desde hacía muchos años se estaba pidiendo el transformador porque ambos planteles nunca han tenido uno y se contaba con energía eléctrica porque se las pasaba el CAIC que está junto a las mismas escuelas.