Rescatan a adolescente que intentaba arrojarse desde antena en Reynosa

Reynosa, Tam.— Una adolescente fue rescatada tras encontrarse en una posición de alto riesgo, a más de 300 metros de altura, sobre una antena de comunicaciones en esta ciudad.

Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil localizaron a la joven recostada y en aparente estado de depresión. Con diálogo y acompañamiento, lograron establecer confianza y asegurarla con un arnés de seguridad para iniciar el descenso controlado.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, la menor fue puesta a salvo sin que se registraran incidentes mayores.