Rescatan a adolescente que intentaba arrojarse desde antena en Reynosa

La joven se encontraba a más de 300 metros de altura sobre una antena de comunicaciones, desde donde pretendía arrojarse al vacío.
  • Por: Paoletti Rodríguez
  • 25 / Agosto / 2025 - 03:53 p.m.
Reynosa, Tam.— Una adolescente fue rescatada tras encontrarse en una posición de alto riesgo, a más de 300 metros de altura, sobre una antena de comunicaciones en esta ciudad.

Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil localizaron a la joven recostada y en aparente estado de depresión. Con diálogo y acompañamiento, lograron establecer confianza y asegurarla con un arnés de seguridad para iniciar el descenso controlado.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, la menor fue puesta a salvo sin que se registraran incidentes mayores.

