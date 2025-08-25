Rescatan a adolescente que intentaba arrojarse desde antena en Reynosa

Rescatan a adolescente que intentaba arrojarse desde antena en ReynosaLa joven se encontraba a más de 300 metros de altura sobre una antena de comunicaciones, desde donde pretendía arrojarse al vacío.
Reynosa, Tam.— Una adolescente fue rescatada tras encontrarse en una posición de alto riesgo, a más de 300 metros de altura, sobre una antena de comunicaciones en esta ciudad.
Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil localizaron a la joven recostada y en aparente estado de depresión. Con diálogo y acompañamiento, lograron establecer confianza y asegurarla con un arnés de seguridad para iniciar el descenso controlado.
Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, la menor fue puesta a salvo sin que se registraran incidentes mayores.
