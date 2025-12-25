Exhortan a la población evitar uso de pirotecnia

Piden a la población evitar el uso de pirotecnia durante la temporada decembrina, al advertir que su manejo irresponsable representa un riesgo grave para la integridad de niñas, niños y personas adultas, además de provocar incendios y pérdidas materiales.

Consecuencias del uso irresponsable de pirotecnia

Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador Estatal de Protección Civil, exhortó a tomar conciencia sobre las consecuencias reales que puede generar la pirotecnia, mismas que van desde lesiones severas hasta daños irreversibles en viviendas y espacios públicos.

Señaló que estos artefactos no son un juego y que su uso indebido pone en peligro a familias enteras. “Hago un llamado a la ciudadanía para que el uso de la pirotecnia se realice de manera responsable y consciente, un uso inadecuado de estos artefactos puede ocasionar quemaduras graves, lesiones permanentes en manos y rostro, daños en viviendas y daños materiales, y en algunos casos la pérdida de vidas humanas”, dijo.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada decembrina

La dependencia estatal subrayó que, durante estas fechas, se incrementan los incidentes relacionados con quemaduras, amputaciones y siniestros ocasionados por fuegos artificiales, muchos de ellos derivados del uso sin supervisión, por lo que es importante revisar que los productos estén en buen estado y utilizarlos en lugares abiertos.

“Exhorto a madres y padres de familia a no permitir que niñas y niños manipulen pirotecnia sin la supervisión directa de un adulto, evitar el uso bajo los influjos del alcohol”. Protección Civil reiteró la importancia de priorizar la prevención, atender las recomendaciones emitidas a fin de salvaguardar la seguridad de las familias.