Dan protección a los animales contra rituales espirituales

El mes de octubre siempre se ha asociado con temas espirituales, esto principalmente por las festividades religiosas y culturales que tienen lugar, además de que para otros representa un tiempo de cambios gracias a la influencia del otoño, que simboliza tanto el fin de un ciclo como el inicio de uno nuevo.

Sin embargo, también existen creencias y prácticas que por años han puesto en riesgo la vida de animales de color negro, hecho que preocupa a rescatistas de la ciudad de Reynosa.

"Pues ahorita más que todo la mayoría de rescatistas y personas que aman a los animales, todos los que sean gatos y perritos los resguardamos; prácticamente ahorita ya hay muchos rescatistas y ciudadanía que tiene resguardados gatitos y perritos de color negro o moteados blanco con negro, este porque sí, ahorita ha disminuido un poquito, pero normalmente años atrás, hace tres años, sí encontramos muchos animales sacrificados", mencionó Mercedes Martínez, CRAI Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes.

HACEN LLAMADO A LA POBLACIÓN

Pide a la población recordar que se trata de seres inocentes y no existe motivo que justifique el que sean privados de la vida.

"Pues más que todo que son seres inocentes y cuando se daña un ser inocente, todo se regresa, pero al practicar tanta mortandad, es la calidad del ser humano que cada día vamos en deterioro".

"Cada día, desafortunadamente, lo que habíamos la mayoría de rescatistas, haber avanzado, ahorita estamos retrocediendo por tanto abandono, tanto maltrato y la crueldad con que ahora es el maltrato; ya no nada más es echarlos a la calle, es torturarlos, mutilarlos, que desgraciadamente está creciendo más", detalló Mercedes.

Reportan incremento en el maltrato animal que se registra en la ciudad.