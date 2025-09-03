Dan prórroga a comisiones de magistrados y secretarios

Mediante un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, votado y aprobado por el propio consejo durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado 27 de agosto, se acordó otorgar una prórroga a todas las comisiones de las personas magistradas que cuentan con titularidad en plazas 2027 (no insaculadas), así como de todas las designaciones de las personas secretarias en funciones de jueces de Distrito o magistrados de Circuito o encargadas del despacho, hasta el 15 de septiembre de 2025, o antes si el Órgano de Administración Judicial así lo determina.

Esta fue aprobada por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidenta Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Lilia Mónica López Benítez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez.

Asimismo, fueron declarados inhábiles pero laborales los días del 1 al 15 de septiembre de 2025. Además, al tratarse de Tribunales Laborales Federales y Centros de Justicia Penal Federal; al no poder operar con personal secretarial en funciones de titular, deben adoptar las medidas que las unidades especializadas establecieron para su debido funcionamiento, conforme a las opiniones técnicas al efecto emitidas.



