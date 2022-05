Propuestas y más pactos

Hay que tener memoria para no repetir la historia, desde aquí le digo a todos que me interesa que me conozcan, quién soy, qué pienso, soy un hombre de valores, principios, experiencia, retos y responsable". César Verástegui Ostos, Candidato gobernador Tamaulipas

Solamente dos de los tres candidatos a la gubernatura de Tamaulipas respondieron al llamado del sector empresarial de Reynosa, para asistir al foro en el que harían públicas sus propuestas y resolverían las preguntas.



César Augusto Verástegui Ostos, de la coalición "Va por Tamaulipas" fue el primero, conforme a los sorteos, luego Arturo Diez Gutiérrez del partido Movimiento Ciudadano.

El candidato de "Juntos hacemos historia", Américo Villarreal Anaya, no acudió, de acuerdo a los organizadores por cuestiones de agenda.

Los dos participantes se enfocaron a los temas de seguridad, justicia, infraestructura, desarrollo económico, transparencia y rendición de cuentas.

Resolvieron las dudas de al menos 16 gremios empresariales sobre las desapariciones, apoyos a la sociedad, atracción de inversiones, educación, empleo, entre otros tópicos.

Su participación se prolongó por alrededor de una hora, divididas en varias dinámicas.

Verástegui Ostos de la coalición conformada entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló en su discurso de la necesidad de crear un fondo con 10 mil millones de pesos para apoyar a nuevos y ya existentes empresarios.

En profesionalizar las corporaciones de seguridad, crear un cuerpo especializado para la violencia de género, llevar una buena relación y coordinación entre los tres ordenes de gobierno, dar seguimiento a las consultas de transparencia y garantizar el acceso a los servicios básicos.

"Hay que tener memoria para no repetir la historia, desde aquí le digo a todos que me interesa que me conozcan, quién soy, qué pienso, soy un hombre de valores, principios, experiencia, retos, responsable, toda mi vida he hablado claro, honrada, decente, y con disposición de servir", refirió al concluir su mensaje.

COORDINACIÓN

Por su parte, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Diez Gutierrez, enfatizó en la coordinación que tendría con gobernadores de estados vecinos para reforzar la seguridad, gestionar reuniones constantes con alcaldes y empresarios para crear planes de desarrollo, gestionar recursos con instancias federales, retomar festivales de cultura y destinar impuestos a sectores vulnerables.

"Ya no queremos gobiernos de trucos ni de cuarta, yo les ofrezco un gobierno ciudadano, empresarial donde si se den la cosas, un gobernador que sus problemas sean los míos, me pondré la cacucha, tenemos todo para ser un gran estado, salir adelante, hay que votar por un cambio, ya estoy en segundo lugar y voy tras el otro, ya sienten pasos", expresó al dirigirse a los empresarios.

Durante el foro, se pidió a los candidatos evitar ataques, descalificaciones o guerra sucia.

Al terminar cada participación, Arturo y César firmaron un documento con las propuestas y peticiones de empresarios.