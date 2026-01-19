Amplían facilidades fiscales para propietarios de motos

Autoridades estatales amplían los beneficios fiscales dirigidos a propietarios de motocicletas, que estarán vigentes durante los meses de enero a marzo de este año, con el objetivo de fomentar la regularización vehicular.

Como parte de este programa, se estableció una tarifa fija de 620 pesos por concepto de derechos de control vehicular y 250 pesos por la expedición de placas para motocicletas.

Además, se otorgará un descuento del 50 por ciento en el impuesto por la compra venta de motocicletas.

A esto, se suma la condonación del 100 por ciento en multas y recargos, lo que representa una oportunidad para que los propietarios puedan ponerse al corriente en sus trámites sin cargas económicas adicionales.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a aprovechar este beneficio temporal, para regularizar la motocicleta.

Estas acciones buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que es importante acudir a la Oficina Fiscal en Reynosa, para hacer los tramites correspondientes.



