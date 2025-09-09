Provocan nuevos 'aguaceros' encharcamientos en la ciudad

Reynosa se encuentra bajo alerta debido a las fuertes precipitaciones pluviales que están causando encharcamientos en las zonas bajas de la ciudad. Según el pronóstico del tiempo, las lluvias persistirán durante al menos 10 días más, acompañadas de tormentas eléctricas.

Y de nueva cuenta hacen su aparición las precipitaciones pluviales en Reynosa causando encharcamientos en las zonas bajas de la ciudad.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, las lluvias continuarán por lo menos durante 10 días más acompañadas por tormentas eléctricas.

Los porcentajes de lluvias variaran entre el 60 y 80%.

Pronóstico detallado:

Probabilidad de lluvias: 60-80%

Duración: 10 días

Condiciones climáticas:

Temperaturas máximas: 91°F (33°C)

Temperaturas mínimas: 77°F (25°C)

Vientos: 10-15 mph (16-24 km/h)

Recomendaciones:

Manténgase informado sobre las condiciones climáticas actuales y pronosticadas

Tome precauciones al transitar por zonas bajas y propensas a encharcamientos

Siga las instrucciones de las autoridades locales

