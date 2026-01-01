Comienza el año nuevo con un clima agradable

Inicia el 2026 con clima agradable para la región fronteriza, con temperaturas que generarán mañanas y noches frescas.

¿Qué temperaturas se esperan para enero en la región?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 01 de enero se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 15 grados, para el viernes 02 de enero máximas de 32 grados y mínimas de 15 grados.

Detalles del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Para el sábado y domingo máximas de 29 a 32 grados y mínimas de 14 y 18 grados, por lo que se incrementa la temperatura. Para la próxima semana máximas de 30 y 29 grados y mínimas de 19 y 18 grados, por lo que se recupera aun más el clima.

Impacto del clima en la comunidad fronteriza

El fin de año se fue con temperatura fría, pero sin mayor problemática, pero rápidamente el clima mejoró.