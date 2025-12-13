Pronostican otro frente frío para este domingo

Este domingo ingresará el frente frío número 20, originando un descenso en la temperatura, con probabilidades de lluvia.

En Reynosa se prevén para el domingo, temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 12 grados, con 61 por ciento de posibilidades de lluvia.

Para el lunes, se esperan máximas de 17 grados centígrados y máximas de 14 grados con 9 por ciento de posibilidades de lluvia, mientras que el martes 16 de diciembre se esperan máximas de 24 grados y mínimas de 18 grados.

Conforme pasan los días, el clima irá mejorando hasta llegar de nuevo a los 30 grados centígrados como máximas y mínimas de 20 grados.

El frente frío número 20 ingresará el domingo y se extenderá sobre el noreste de México, provocando fuertes rachas de viento debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

El clima frío permanecerá al menos dos días, posterior el clima estará mejorando en Reynosa.



