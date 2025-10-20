Promueven inclusión en UT de Tamaulipas

Como parte de toda una semana de actividades a favor de la inclusión, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte llevaron a cabo distintos ejercicios que los ayudaron a experimentar distintas situaciones de la vida cotidiana, simulando por unos minutos el tener que enfrentarse a limitantes debido a alguna dificultad visual o motora.

Durante esta jornada se logró reafirmar el compromiso con el respeto y la empatía hacia este sector de la población a través de acciones que fortalecen a la comunidad universitaria.

Mediante distintos ejercicios experimentaron la vida cotidiana de las personas con discapacidad visual.

Asimismo, se impartió la conferencia titulada "El lenguaje de la inclusión", además del taller "Mírate en mi espejo" y la creación del mural ilustrativo "La inclusión nos une", espacios que invitan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar nuestras diferencias.

Siguiendo las políticas humanistas del gobernador Américo Villarreal Anaya, anunciaron que continuarán impulsando acciones que promuevan la inclusión y el bienestar de todas y todos.



