Piden mejorar atención en el Banco Bienestar

Cada vez llegan más personas a cobrar a las sucursales del Banco Bienestar, desde becas Benito Juárez hasta apoyos económicos para discapacitados así como también los adultos mayores que acuden por su pensión, por lo que hace falta colocar más sillas y también por lo menos otro toldo.

Pero además acude la gente con alguna discapacidad de edades desde 0 a 64 años y las mujeres que ya cuentan con su tarjeta tras haberse inscrito en el programa federal Mujeres Bienestar que recibirán $3,000.00 por bimestre.

Cientos de personas pertenecientes a los diferentes programas están llegando ahí desde muy temprana hora para ser los primeros en ser atendidos.

Sin embargo, a lo largo del día, arriban muchos más. La gran mayoría alcanza una silla en donde esperar a que les toque el turno, pero hay otras que permanecen paradas esperando se desocupen algunas para poder sentarse, según dijo una adulta mayor.