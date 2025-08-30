Vence hoy el registro para programas federales

Este sábado es el último día para poder registrarse a los programas federales "Pensión Adultos Mayores" de 65 años en adelante y "Pensión Mujeres Bienestar", enfocado a mujeres de 60 y 64 años.

Hoy sábado se da atención para todas las letras en ambos programas por lo que es importante llevar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de teléfono.

Este 30 de agosto es el plazo para registrarse en el centro de convenciones del Parque Cultural.

El personal de la dependencia atiende en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Con estos programas el gobierno federal busca apoyar a las mujeres que actualmente no forman parte de otros esquemas federales, por el rango de edad, así como incorporar a los adultos mayores de 65 y más.

Durante todo este mes de agosto, la Delegación Federal de Bienestar, estuvo realizando el registro de las personas interesadas.



