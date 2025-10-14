Recibirán mujeres 3 mil pesos por bimestre

Un total de 10,200 tarjetas Pensión Mujeres Bienestar se entregarán en Reynosa en las oficinas de Programas Federales que operan en el Centro de Convenciones.

Así lo hizo saber su titular, Lucía Cavillo Domínguez, quien hizo un llamado a quienes se registraron en el programa en cuestión para que acudan a recibir su respectiva tarjeta de acuerdo con las fechas y el apellido paterno de las interesadas.

Cabe hacer notar que los días sábados se atiende a las diferentes letras, por si alguna de las mujeres no puede acudir entre semana a hacer su trámite respectivo por dedicarse a trabajar o bien por otro motivo.

Será el próximo ocho de noviembre, si no hay alguna otra indicación al respecto, cuando concluya la entrega de las mencionadas tarjetas.

Y también será ese mismo mes cuando empiecen a depositarse los $3,000.00 que de manera bimestral recibirán quienes cuenten con el referido plástico.