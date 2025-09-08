Más de 70 mil personas, en programas Bienestar

En Reynosa actualmente más de entre 70 a 80 mil personas , acceden de manera directa a los programas federales .

De acuerdo con datos de la delegación de Bienestar en Tamaulipas, el programa de Pensión para Adultos Mayores es el que concentra la mayor cobertura en esta frontera, con más de 49 mil beneficiarios que cada bimestre reciben el apoyo económico.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas del Bienestar en el estado, comentó que otro de los programas con gran alcance es el de Mujeres de 60 a 64 años, que otorga 3 mil pesos bimestrales y que recientemente sumó a nuevas beneficiarias, como parte del crecimiento registrado desde junio y a nivel estatal se estima que este esquema alcanzará a 93 mil mujeres en Tamaulipas.

Informó que también se contempla a la educación, con la próxima incorporación de la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de nivel básico, así como el reforzamiento de Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Otros de los programas nuevos de nuestra presidenta, es la beca Rita cetina que ya estamos avanzando y muy pronto habrá noticias para poder dar de alta también en educación básica a los a los niños de las escuelas primarias", recalcó.

En materia de salud, destacó que se han realizado más de 100 mil visitas domiciliarias en Tamaulipas, dentro del programa de atención médica directa, que permite identificar padecimientos crónicos y canalizar a los pacientes a hospitales, sin importar si cuentan con derechohabiencia.







