Mantiene Sebien abierto registro para recibir apoyos alimentarios

En Reynosa, el programa federal de apoyos alimenticios gestionado por la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) ha despertado interés entre la población local debido a su accesibilidad y periodicidad bimestral.

La delegada Lizbeth Zamudio explicó que los ciudadanos pueden inscribirse de manera gratuita acercándose al representante o encargada de su colonia, quien funge como enlace directo con la dependencia. Este procedimiento fue establecido por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de facilitar el registro y organización del programa.

Una vez registrado, el representante se encarga de canalizar la solicitud ante SEBIEN. En caso de que existan espacios disponibles, el solicitante podrá ser aceptado inmediatamente. Si la demanda supera la capacidad, se integrará a una lista de espera, la cual se actualiza constantemente por cancelaciones, cambios de domicilio o fallecimientos de beneficiarios.

Para quienes no localicen al representante en su colonia, la dependencia pone a disposición sus oficinas en la colonia Módulo 2000, sobre avenida Miguel Alemán, junto a las oficinas de FONDO TAMAULIPAS, donde se brinda orientación directa sobre el proceso para acceder al apoyo.

El programa cubre la mayoría de colonias y ejidos de la región, beneficiando a miles de familias con entregas regulares cada dos meses.