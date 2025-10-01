Comienza registro en Programa de Vivienda

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo realiza el registro para el programa "Vivienda para el Bienestar", impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Gobierno Federal, cuyo objetivo es que familias en situación de vulnerabilidad accedan a un hogar.

En Reynosa, la inscripción se realiza en el Centro de Convenciones del Parque Cultural y la fecha límite es hasta este jueves 2 de octubre, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

De acuerdo con la dependencia, esta iniciativa está dirigida a personas que enfrentan condiciones de marginación o que no cuentan con seguridad social.

Entre los principales requisitos se encuentran: tener 18 años cumplidos o ser menor con dependientes económicos directos, ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos, no ser derechohabiente de Infonavit, FOVISSSTE, PEMEX, ISSFAM u otro organismo de vivienda, y no haber recibido previamente apoyos de la CONAVI.

Para registrarse, los solicitantes deben presentar original y copia de la credencial de elector, copia de CURP y comprobante de domicilio vigente: el trámite es totalmente gratuito y debe realizarse de manera presencial.

Para más información sobre el programa, los interesados pueden consultar el portal oficial www.portalciudadano.conavi.gob.mx o vía WhatsApp al Conavi te Atiende 55 3641 2171, escribir al correo atencionciudadana@conavi.gob.mx o llamar al teléfono 55 9138 9991, opción 1.



