Refuerzan seguridad y bienestar en escuelas

El Centro Regional de Desarrollo Educativo realizó una visita a la Escuela Primaria Mariano Abasolo, como parte de las acciones del Programa Seguridad Escolar y Salud.

Durante la jornada participaron dependencias como C5, Guardia Estatal, Jurisdicción Sanitaria Cuatro, Fiscalía General de Justicia y el Centro de Integración Juvenil, cada institución aportó información para fortalecer la prevención, la seguridad y la atención oportuna de situaciones que representen riesgos para estudiantes y personal docente. La actividad fue encabezada por José Ángel Narváez Moreno, enlace institucional del CREDE Reynosa.

¿Qué ocurrió?

En el encuentro se ofreció orientación directa al alumnado y al cuerpo docente, destacando la importancia de promover entornos escolares seguros, saludables y con capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

¿Cuál es el contexto general?

Estas actividades forman parte de una estrategia permanente enfocada en impulsar una cultura de prevención y fortalecer el bienestar integral de las escuelas. Este programa se lleva en diversos planteles educativos de la ciudad con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la seguridad escolar, enfocándose en salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes y los docentes.