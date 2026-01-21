Difunden a la ciudadanía programa de rehabilitación

Con una semana intensiva de actividades informativas en centros de salud públicos, Alcohólicos Anónimos de Reynosa, da a conocer el programa de recuperación dirigido a personas con problemas de alcoholismo y consumo de drogas, con el objetivo de acercar alternativas de apoyo gratuito a la población.

Integrantes de los distintos grupos de Alcohólicos Anónimos acuden a clínicas, hospitales, consultorios y dispensarios médicos ubicados en diversas colonias de la ciudad, donde dialogan con personas que se encuentran en salas de espera para dar a conocer los servicios que ofrece la agrupación.

Durante estas visitas se explica que el programa es voluntario, sin costo alguno y cuyo único requisito es el deseo de dejar de consumir.

Alcohólicos Anónimos opera como un grupo de auto apoyo basado en un programa de 12 pasos, cuya práctica busca conducir a la sobriedad, la recuperación personal y la reconstrucción de la vida familiar y social de quienes enfrentan esta problemática.

Las sesiones tienen una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos y se realizan de manera diaria.

En Reynosa funcionan alrededor de 20 grupos activos, integrados por entre 150 y 200 miembros, lo que permite que cualquier persona interesada pueda encontrar un grupo cercano a su domicilio.

La ubicación de los grupos puede consultarse a través de una aplicación digital, además de que los espacios son identificables por el logotipo oficial de Alcohólicos Anónimos y por su carácter tradicional, con más de 90 años de operación a nivel mundial.



