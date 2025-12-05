Abre IMSS registro para personas independientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social convoca a las personas que realizan actividades económicas por cuenta propia a incorporarse de manera voluntaria al Régimen Obligatorio, a través del Programa de Personas Trabajadoras Independientes, con el objetivo de que tanto el asegurado como su familia puedan acceder a servicios médicos y prestaciones sociales.

¿Qué beneficios ofrece el Programa de Personas Trabajadoras Independientes?

Graciela Albania González Villa, titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS, explicó que este esquema está dirigido a trabajadores de industrias familiares, profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos y demás personas no asalariadas. Destacó que el trámite de inscripción y pago es sencillo y puede realizarse de forma electrónica mediante el sistema de pagos electrónicos Interbancarios o directamente en ventanilla bancaria.

Para efectuar el registro es necesario proporcionar el número de seguridad social, CURP, ocupación, domicilio y salario mensual. "Es importante declarar correctamente los ingresos, ya que el monto de las prestaciones económicas se calcula en función de estos datos, una vez completado el proceso en el portal oficial del IMSS, el sistema genera la línea de captura para el pago correspondiente", dijo.

Detalles sobre el trámite de inscripción al IMSS

Informó que los pagos deben efectuarse a más tardar el día 20 de cada mes, para que el aseguramiento inicie el primer día del mes siguiente y a partir de esa fecha, el asegurado titular y sus beneficiarios legales, que incluyen cónyuge o concubina, hijos, padre y madre, podrán registrarse en la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda y acceder a los servicios médicos.

Entre los principales beneficios del esquema se encuentran los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica, subsidios por incapacidad en caso de accidente de trabajo, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como servicio de guarderías, velatorios y otras prestaciones sociales.

Impacto del programa en trabajadores autónomos

Además, este programa permite realizar aportaciones a la subcuenta de vivienda del INFONAVIT, con el fin de fomentar un fondo para el retiro y facilitar el acceso a un crédito para vivienda.